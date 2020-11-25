У зоні ООС зберігається «тиша»

Російські окупаційні війська станом на 17.00 25 листопада не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Упродовж поточної доби, 25 листопада, у смугах відповідальності наших бригад оперативно-тактичних угруповань «Північ» та «Схід» пострілів з боку противника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається повною мірою”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим тиші. Унаслідок пострілу ворожого снайпера вогнепальне поранення отримав військовослужбовець Об’єднаних сил. Врятувати життя воїна не вдалося.

Раніше повідомлялося, що з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного та всеосяжного припинення вогню. Відповідне рішення ухвалили представники ТКГ під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня. Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню. До контролю за дотриманням режиму припинення вогню залучаються українські військовослужбовці з досвідом участі у миротворчих місіях ООН.

Згідно з інформацією Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, за 122 дні всеосяжного перемир'я на Донбасі загинули четверо українських захисників, ще 14 отримали бойові поранення.