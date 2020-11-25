Уряд дозволив КПВВ припиняти пропуск людей в екстрених випадках

Уряд ухвалив рішення про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів про умови тимчасового припинення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) з тимчасово окупованими територіями (ТОТ).

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалене на засіданні Кабміну у середу.

Ухвалені зміни стосуються можливого припинення роботи КПВВ за рішенням Кабміну. У разі виникнення загрози життю та здоров’ю осіб, які перебувають у КПВВ або виконують свої завдання в них, явищ, чинників, що можуть унеможливити чи ускладнити роботу КПВВ, начальник органу охорони держкордону, в зоні відповідальності якого розташований КПВВ, приймає рішення про тимчасове зупинення контрольних операцій в КПВВ на період існування загрози, але не більше ніж на 72 години. Таке рішення ухвалюється у вигляді розпорядження. Необхідна інформація публікується невідкладно на офіційних сайтах Держприкордонслужби та Держмитслужби. Про ухвалене рішення Адміністрація Держприкордонслужби інформує Кабмін.

Крім того, на час тимчасового припинення роботи КПВВ в’їзд та виїзд осіб може здійснюватися невідкладно за наявності підстав гуманітарного характеру, за встановленою Мінреінтеграції формою. Зокрема, у разі возз’єднання сім’ї, важкої хвороби чи смерті близьких родичів, з метою навчання у закладах освіти, з метою отримання спадщини тощо.

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Наявність підстав гуманітарного характеру має бути підтверджена документально.

Крім того, ухвалене рішення спростити процедури виїзду через лінію розмежування з ТОТ у Донецькій та Луганській областях громадян України віком від 14 до 16 років, які не мали можливості оформити паспорт громадянина України внаслідок постійного проживання на тимчасово окупованих територіях шляхом надання можливості такого в’їзду за свідоцтвом про народження до 1 травня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, Україна в понеділок відкрила усі 7 КПВВ на Донбасі, однак бойовики продовжують блокувати 5 із них.