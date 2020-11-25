Україна оголосила у розшук «заступника міністра палива та енергетики ДНР»

За матеріалами контррозвідки слідчими СБУ за погодженням з прокурором заочно повідомлено про підозру за участь у терористичній організації одному з колишніх керівників так званої «ДНР». Фігуранта оголошено у розшук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідники встановили, що житель Донецька у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань та згодом ватажками терористів був призначений «заступником міністра палива та енергетики ДНР».

Зазначається, що перебуваючи на «посаді», зловмисник займався матеріально-технічним забезпеченням бойовиків, організовував постачання пального для військової техніки, яку незаконні збройні формування застосовували у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також він брав участь у налагодженні взаємодії між бандугрупованнями «ЛДНР» і займався популяризацією їх діяльності серед місцевого населення.

Триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.