У Міноборони назвали проблеми, які заважають ефективному переозброєнню армії

Основними проблемами, які шкодять процесу ефективного озброєння ЗСУ, є недосконале законодавство в частині оборонного та бюджетного планування, часта зміна Генштабом потреб в оснащенні ЗСУ та надмірна закритість державного оборонного замовлення.

Про це під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Оптимальний шлях переозброєння: як створити ефективну систему в державі», організованого Українським інститутом безпекових досліджень, сказав заступник міністра оборони Олександр Миронюк.

«На цей час ДОЗ є основним документом короткострокового оборонного планування з розвитку озброєння та військової техніки. Зміна назви цього документа на «План оборонних закупівель» лише міняє деякі підходи до його формування та виконання… Серед проблемних питань є невідповідність між собою горизонтів оборонного та бюджетного планування», - зазначив Миронюк.

За його словами, Законом України «Про національну безпеку» визначені такі горизонти оборонного планування: короткострокові – до 3 років, середньострокові – до 5 років. Разом з тим, бюджетним законодавством передбачено короткострокове планування - 1 рік, середньострокове – 3 роки.

«Зазначена колізія призводить до неузгодженості в питаннях планування бюджетних ресурсів при формуванні ДОЗ. Так, планування ДОЗ розробляється в рамках короткострокового оборонного планування терміном на 3 роки, проте на практиці фактичне його планування здійснюється на один рік з урахуванням видатків, визначених щорічними законами України «Про державний бюджет України» на відповідний рік», - повідомив заступник міністра, додавши, що показники ДОЗ на другий та третій роки є лише орієнтовними.

Це призводить до того, що взяття бюджетних зобов’язань, укладання державних контрактів здійснюється лише в рамках бюджетного року на термін до одного року, а не на строк дії державного оборонного замовлення.

Нещодавно ухвалений закон «Про оборонні закупівлі» лише поглиблює ці протиріччя, зазначив заступник міністра, наголосивши, що міністерство не може самотужки вирішити проблему зміни системи бюджетного планування.

Другою проблемою на шляху ефективного переозброєння армії є часта зміна з боку Генерального штабу пріоритетів та потреб в оснащенні ЗСУ озброєнням та військовою технікою. «Я погоджуюсь з тим, що часта зміна з боку Генерального штабу пріоритетів та потреб в оснащенні ЗСУ озброєнням та військовою технікою призводить до невідповідності показників державного оборонного замовлення», - сказав Миронюк, додавши, що Генштаб постійно корегує показники ДОЗ.

У 2016 році корегування здійснювалося 7 разів, в 2017 – 9, у 2018 – 5, у 2019 – тричі.

Серед причин, через які Генштаб вдається до корегувань, є й об’єктивні чинники: неспроможність оборонних підприємств виконати замовлення, збільшення вартості виконання робіт або банкрутство виробника.

Щодо закритості ДОЗ Миронюк зазначив, що необхідно прибирати цей фактор та вносити зміни в законодавство. Так, планується перевести закупівлі звичайних озброєнь від ДОЗ до сфери публічних закупівель. «У міністерстві проводиться робота щодо внесення змін до відповідних статей зводу відомостей, що становлять державну таємницю», - запевнив заступник міністра.

Він звернув увагу на незавершеність роботи над врегулюванням норм законодавства щодо закупівлі товарів, робіт та послуг у зв’язку з ухваленням цього року закону «Про оборонні закупівлі».

Наразі триває підготовка та адаптація нормативних актів до цього закону.