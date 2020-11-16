У Міноборони повідомили, які зміни очікують на підпорядковані держпідприємства

До 2022 року 42 державних підприємства Міноборони буде реорганізовано, 5 - передано на приватизацію до Фонду держмайна України. Ще 44 держпідприємства Міноборони будуть ліквідовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Наразі Міністерством оборони України видано наказ, розроблений Комітетом реформ, що регламентує аспекти реформування держпідприємств оборонного відомства. Затверджено Перспективний перелік суб’єктів держвласності, що задіяні у виконанні найважливіших функцій у рамках реформування сектору оборони. Також у відомстві офіційно формалізовано перспективну схему функціонального управління об’єктами держвласності, що належать до сфери управління Міноборони. Планується, що до 2022 року у сфері управління Міноборони залишиться 42 держпідприємства, з яких 40 – у функціональному управлінні Головного управління майна та ресурсів, а 2 – Головного управління розвідки Міністерства оборони України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Міноборони врахувало зауваження та результати аналізу ефективності роботи підпорядкованих держпідприємств, проведеного громадськими організаціями, а також вивчило іноземний досвід управління підприємствами воєнної сфери. Крім того, було взято до уваги прогноз майбутнього безпекового середовища, щоб забезпечити функціонування та розвиток тих державних підприємств, що відповідатимуть як сучасним потребам, так і викликам майбутнього.

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В пресслужбі наголосили, що підприємства, які плануються до реорганізації, важливі для оборонного відомства, адже спроможні якісно та ефективно працювати на потреби Збройних сил. Тому завдання керівництва Міноборони - вчасно завантажувати держпідприємства замовленнями в інтересах ЗСУ та забезпечувати їх належне фінансування. Ті ж держпідприємства, діяльність яких безпосередньо не пов’язана із майбутніми потребами сектору оборони, будуть передані на приватизацію до Фонду держмайна.

В Міноборони також нагадали, що 15 їхніх підприємств знаходяться на тимчасово окупованій території у Криму.