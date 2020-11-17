На Донбасі - одне порушення «тиші», окупанти застосували гранатомети

На Донбасі - одне порушення «тиші», окупанти застосували гранатомети

Укрінформ
Російські окупаційні війська станом на 17.00 17 листопада один раз порушили режим тиші на Донбасі. Наразі бойових втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Упродовж цієї доби, 17 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, в районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Ворожа збройна провокація не становила загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Крім того, в пресслужбі повідомили, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.

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Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксоване одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”. У вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

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