Окупанти обстріляли сили ООС біля Новотроїцького з протитанкового гранатомета

Російські окупаційні війська від початку доби 17 листопада обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Новотроїцького з ручного протитанкового гранатомета.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

"Станом на 12 годину поточної доби, на Донецькому напрямку було зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи. Близько 10 години ранку, противник здійснив три постріли з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке. Бойових втрат в результаті ворожого обстрілу немає", - повідомив речник.

Він підкреслив, що підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксоване одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”. У вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.