Окупанти обстріляли сили ООС біля Новотроїцького з протитанкового гранатомета
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.
"Станом на 12 годину поточної доби, на Донецькому напрямку було зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи. Близько 10 години ранку, противник здійснив три постріли з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке. Бойових втрат в результаті ворожого обстрілу немає", - повідомив речник.
Він підкреслив, що підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.
Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксоване одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”. У вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.