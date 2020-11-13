Українська делегація в ТКГ спростувала «бої під Дебальцевим» і пояснила причину вибухів

Зафіксовані Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ вибухи невизначеного походження у зоні проведення ООС могли бути пов’язані з роботами щодо видобутку вугілля або інженерними роботами з використанням інженерних боєприпасів.

Як передає Укрінформ, про це заявила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ у п’ятницю, 13 листопада.

Зокрема, в українській делегації нагадали, що у звіті місії, оприлюдненому у четвер, 12 листопада, зазначено, що СММ ОБСЄ зафіксувала 89 вибухів невизначеного походження в Донецькій області та 7 таких порушень у Луганській області.

«Деякі інформаційні портали поспішили заявити ледве не про «...інтенсивні бойові дії», які нібито почалися в районі Дебальцева… За оцінками української сторони СЦКК, причинами можуть бути: роботи щодо видобутку вугілля; інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів», - зазначається в повідомленні.

В українській делегації додали, що всі факти зафіксовано у денну пору в проміжку з 10 до 12 години, «що підтверджує висновки про промислове або інженерне походження вибухів».

«Заяв від російської сторони про порушення режиму припинення вогню не надходило», - поінформували в українській делегації.

Як повідомляв Укрінформ, від початку доби 13 листопада проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили 1 раз у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід” неподалік населеного пункту Кам’янка. На цій ділянці ворог застосував міномет калібру 82 міліметри. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Упродовж минулої доби, 12 листопада, російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників не було.