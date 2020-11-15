Окупанти відкривали вогонь поблизу Мар’їнки
Укрінформ
Від початку доби 15 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.
«Так, на ділянці поблизу Мар’їнки противник застосував стрілецьку зброю», - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, бойових втрат і поранень серед українських військових немає.
Як повідомлялося, минулої доби, 14 листопада, російські окупанти тричі порушили перемир’я.