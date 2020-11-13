На Донбасі чотири порушення «тиші» за день, під Мар’їнкою працював снайпер

Російські окупаційні війська від початку доби чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Упродовж поточної доби, 13 листопада, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”, поруч населеного пункту Кам’янка, ворог застосував міномет калібру 82 міліметри, а неподалік Водяного – автоматичний станковий гранатомет і ручний протитанковий гранатомет.

Окрім того, поблизу Мар’їнки зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером. “Аби зберегти життя та здоров’я українських захисників, Об’єднані сили надали адекватну відповідь. Після цього прицільні постріли снайпера збройних формувань Російської Федерації та її найманців припинилися”, - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 12 листопада, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.