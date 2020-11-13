Окупанти на Донбасі п’ять разів порушили «тишу»

Минулої доби, 12 листопада, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Від початку нинішньої доби окупанти зривали «тишу» один раз.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Неподалік населених пунктів Новолуганське та Авдіївка противник вів вогонь з гранатометів різних систем. У районі Водяного ворог двічі впродовж доби відкривав вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет», - йдеться в повідомленні.

Вогневі провокації противника не становили загрози, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували, зазначили у штабі.

Від початку поточної доби, 13 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили один раз в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Кам’янка. На цій ділянці ворог застосував міномет калібру 82 міліметри.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.