В українській армії за добу - 185 випадків коронавірусу

У Збройних сил України за минулу добу зареєстрували 185 нових випадків захворювання на COVID-19. Це на 14 випадків менше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України у Фейсбуці.

“За минулу добу зареєстровано 185 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Загалом станом на 10.00 13 листопада в Збройних силах хворіють на COVID-19 2379 осіб.

Всього за час пандемії одужали 5168 осіб.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 366 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 35 осіб.

Зафіксований 21 летальний випадок, спричинений цим захворюванням.

Командування зауважує, що аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими воїни спілкуються щодня або мешкають разом.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 11 787 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.