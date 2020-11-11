Окупанти зірвали «тишу» біля Кам'янки — поранений боєць ЗСУ

Від початку поточної доби, 11 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили один раз. Військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Неподалік населеного пункту Кам’янка противник застосував стрілецьку зброю та великокаліберний кулемет. На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна відразу доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - йдеться у повідомленні.

Сили ООС оперативно повідомили про дії російських найманців представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Минулої доби, 10 листопада, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася "тиша". Водночас два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. На цій ділянці в обідній час противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері – застосував міномет калібру 82 міліметри.

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Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.