Російські найманці відкривали вогонь біля Водяного

Російські окупаційні війська станом на 17.00 10 листопада один раз відкрили вогонь зі стрілецької зброї неподалік Водяного. Наразі втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Упродовж поточної доби, 10 листопада, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Водяного», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, неприцільні ворожі постріли не становили загрозу для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок ворожого вогню немає, повідомили в штабі.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 69 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 9 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Фото: Міноборони