Окупанти двічі зривали «тишу» в районі Водяного

Упродовж минулої доби, 9 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Як інформують у штабі, від початку поточної доби, 10 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують виконувати завдання за призначенням.

Фото: ООС