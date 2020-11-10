Окупанти двічі зривали «тишу» в районі Водяного
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.
"Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.
Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Як інформують у штабі, від початку поточної доби, 10 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військовослужбовці, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують виконувати завдання за призначенням.
Фото: ООС