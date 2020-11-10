Від початку доби на Донбасі – без обстрілів

У районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 12 годину 10 листопада порушень режиму тиші не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Станом на 12 годину поточної доби випадків порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було», - повідомив речник.

Він зазначив, що підрозділи, залучені до проведення ООС, сумлінно виконують завдання та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 9 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей у районі Водяного. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Фото: МОУ