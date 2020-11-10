КПВВ на Донеччині працюють, але охочих перетнути немає

КПВВ у Донецькій області («Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське») працюють, але бажаючих перетнути лінію розмежування немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Донецької військово-цивільної обладміністрації з посиланням на помічника начальника Краматорського прикордонного загону Ігора Заруднєва.

«Контрольні пункти в’їзду-виїзду у Донецькій області продовжують працювати, але станом на 13:30 бажаючих перетнути лінію розмежування немає», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі в КПВВ немає громадян, які б направлялися в бік тимчасово окупованої території, і також не фіксується прибуття громадян з ТОТ, скоріш за все через блокування пропуску представниками окупаційної адміністрації.

В ОДА нагадали, що відсьогодні контрольні пункти в’їзду-виїзду «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське» у Донецькій області відновили роботу. Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №641 від 22.07.2020.

Під час здійснення пропускних операцій проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Як повідомляв Укрінформ, від сьогодні відновлена робота усіх КПВВ на лінії розмежування, які працюють щоденно з 8 до 16 години. Проте всі особи, які сьогодні були оформлені прикордонниками у КПВВ «Щастя» (Луганська область) на вихід на тимчасово окуповані території України, повернулися через відмову пропускати їх представниками незаконних збройних формувань.

Фото: ДПСУ