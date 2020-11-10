Окупанти завертають людей, які пройшли КПВВ «Щастя»

Усі особи, які сьогодні були оформлені прикордонниками у КПВВ «Щастя» на вихід на тимчасово окуповані території України, повернулися через відмову пропускати їх представниками незаконних збройних формувань.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Автобусом, який забезпечила українська влада, повернулося шестеро осіб, у тому числі двоє дітей. Ще дві особи повернулися самостійно. Наразі більше охочих вибувати на тимчасово окуповану територію у КПВВ «Щастя» немає. З ТОТУ через це КПВВ жодна особа не прибувала", - повідомили у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, від сьогодні відновлена робота усіх КПВВ на лінії розмежування, які працюють щоденно з 8 до 16 години.

Однак, фактичний пропуск на більшості дорожніх коридорів заблокований проросійськими бойовиками.