Пропуск через КПВВ наразі здійснюється лише на Луганщині - прикордонники

Сьогодні з 8.00 згідно з рішенням Командувача об’єднаних сил відновлено роботу усіх КПВВ на лінії розмежування. Однак, фактичний пропуск наразі здійснюється лише на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

На Луганщині поряд з контрольним пунктом «Станиця Луганська» розпочали пропуск КПВВ «Щастя» та «Золоте». Але на цей час навпроти двох останніх проросійські бойовики не пропускають людей, які планували залишити окуповану територію на цих напрямках.

Станом на 10.00 співробітники Держприкордонслужби України оформили:

у КПВВ «Станиця Луганська» на вхід з тимчасово окупованої території України - 49 осіб, на вихід - 51 особу;

у КПВВ «Золоте» - 2 особи та 1 транспортний засіб, які вибули в напрямку тимчасово окупованої території. Представники окупаційної влади автомобіль не пропустили (причину водій коментує у відео). Транспортний засіб з водієм повернулися на підконтрольну українській владі територію;

у КПВВ «Щастя» - на вихід до тимчасово окупованої території вибуло 8 осіб, в тому числі 2 дітей. Однак не виключено, що ці громадяни можуть бути повернуті незаконними збройними формуваннями, тому українська влада забезпечила автобус, який зможе привезти цих людей.

У КПВВ в межах Донецької області «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар'їнка» та «Майорське» поки не фіксується прибуття громадян з окупованої території, скоріш за все через блокування пропуску представниками ОРДО.

Представники Державної прикордонної служби України в контрольних пунктах в’їзду-виїзду готові до здійснення пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування, однак проросійські бойовики сьогодні блокують пропуск на усіх дорожніх коридорах у Донецькій області.

Як повідомлялось, учора на своїй сторінці у Фейсбуці українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі зазначала про можливий зрив пропуску представниками ОРДЛО. Крім того, через побоювання у відмові в пропуску незаконними збройними формуваннями не фіксується прибуття людей для перетину лінії розмежування в напрямку окупованої території.

Фото: ДПСУ