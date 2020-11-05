СБУ затримала диверсанта, причетного до підриву мостів на Донбасі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
За даними досудового слідства, у червні-липні 2014 року мешканець Сєвєродонецька входив до складу диверсійної «групи Бергмана» («Німця»). Правоохоронці задокументували, що саме це угруповання підірвало п’ять мостів у Луганській та Донецькій областях, ще чотири - замінувало. Протягом 2018-2020 років оперативники СБУ затримали активних учасників групи та у взаємодії з Нацполіцією ліквідували кілька закладених ними схронів. Лише один з диверсантів протягом шести років переховувався від українського правосуддя у Росії.
Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник планує прибути до Луганщини в особистих справах, і затримали його після приїзду в Україну.
Колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, він знаходиться під арештом.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.
Фото: пресцентр СБУ