СБУ затримала диверсанта, причетного до підриву мостів на Донбасі

Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього учасника диверсійної групи терористичної організації «ЛНР», причетного до підриву низки об’єктів інфраструктури Донбасу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, у червні-липні 2014 року мешканець Сєвєродонецька входив до складу диверсійної «групи Бергмана» («Німця»). Правоохоронці задокументували, що саме це угруповання підірвало п’ять мостів у Луганській та Донецькій областях, ще чотири - замінувало. Протягом 2018-2020 років оперативники СБУ затримали активних учасників групи та у взаємодії з Нацполіцією ліквідували кілька закладених ними схронів. Лише один з диверсантів протягом шести років переховувався від українського правосуддя у Росії.

Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник планує прибути до Луганщини в особистих справах, і затримали його після приїзду в Україну.

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Колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, він знаходиться під арештом.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Фото: пресцентр СБУ