СБУ викрила розкрадання 450 тисяч на ремонті залізничного мосту через Десну

СБУ викрила розкрадання 450 тисяч на ремонті залізничного мосту через Десну

Укрінформ
На Чернігівщині СБУ викрила розкрадання майже 450 тис грн державних коштів на ремонті залізничного мосту.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресгрупі управління СБУ в Чернігівській області.

«Служба безпеки України викрила у Чернігівській області схему розкрадання державних коштів, які були виділені на відновлення залізничного мосту через річку Десна. За результатами будівельно-технічної та економічної експертиз, оборудка завдала державі збитків на майже 450 тисяч гривень», - ідеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, приватна фірма-підрядник, із якою АТ «Укрзалізниця» уклала договір, штучно завищила обсяги виконання робіт і витратних матеріалів та внесла недостовірні відомості у звітну документацію. Відтак, отримала гроші за роботи, які не виконувались. Для виведення коштів «у тінь» та переведення їх у готівку учасники оборудки використали підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у фігурантів документи та інші докази протиправної діяльності.

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Наразі керівнику фірми-підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому судом міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Встановлюється причетність до оборудки інших осіб, у тому числі, працівників Укрзалізниці.

Заходи із викриття протиправних дій проводилися спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Чернігівській області.

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