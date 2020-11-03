СБУ блокувала розкрадання двигунів для гелікоптерів

СБУ блокувала розкрадання двигунів для гелікоптерів

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Укрінформ
СБУ спільно із Службою зовнішньої розвідки України блокувала систематичне розкрадання авіаційних комплектуючих зі стратегічного вітчизняного підприємства.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в СБУ.

«За попередньою версією слідства, організували протиправну схему власники російської авіаційної компанії. Посередники, у тому числі посадовці стратегічного підприємства, викрадали на їх замовлення двигуни та авіаційні запчастини для гвинтокрилів «Мі-2», «Мі-8», «Мі-17» та їх модифікацій», - йдеться на сайті СБУ.

Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Обладнання за підробленими документами ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД.

СБУ блокувала розкрадання двигунів для гелікоптерів / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів США. Технічна експертиза встановила, що двигун відноситься до товарів подвійного використання і може встановлюватися на військові гвинтокрили.

У ході проведення обшуків в офісах українських посередників і місцях проживання зловмисників було виявлено авіаційні запчастини для гвинтокрилів Мі-2 та Мі-8. Також вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

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Наразі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали начальника відділу стратегічного підприємства. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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