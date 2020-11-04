КПВВ в Золотому та Щасті відкриють попри складну ситуацію з COVID-19 на окупованій Луганщині

КПВВ в Золотому та Щасті відкриють попри складну ситуацію з COVID-19 на окупованій Луганщині

Укрінформ
Нові КПВВ в Золотому та Щасті запрацюють попри складну епідситуацію з COVID-19, оскільки рішення про їх відкриття було ухвалено задовго до початку епідемії.

Про це повідомив заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар у коментарі Укрінформу щодо відкриття нових КПВВ в Золотому та Щасті.

«Незважаючи на COVID-19, це питання, особливо на Луганському напрямку, є актуальним. Ще в 2016 році було прийнято рішення відкрити КПВВ в районі Золотого, але все це було затягнуто протилежною стороною. І на зустрічі в нормандському форматі 9 грудня 2019 року було прийнято чергове рішення щодо відкриття додаткових КПВВ з гуманітарною метою – це завершити відкриття КПВВ в Золотому і відкрити КПВВ у Щасті», - наголосив Бондар.

За його словами, відкриття КПВВ було сплановано ще задовго до COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, на Луганщині 10 листопада планується відкрити відразу два КПВВ у Щасті та Золотому, у Щасті також почне роботу сервісний центр. За інформацією віцепрем‘єра - міністра з питань реінтеграції ТОТ Олексія Резнікова, такі сервісні центри згодом запрацюють і на решті КПВВ.

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Як повідомлялось, що у зв’язку зі стрімким поширенням СOVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини пропуск осіб через лінію розмежування в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» призупинено до 23 год. 59 хв 15 листопада 2020 року. Тоді у Міноборони наголосили, що поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини стало критичним. Окупаційна адміністрація РФ не спроможна стабілізувати епідемічну ситуацію. Суттєво погіршує стан справ відсутність там достатньої кількості кваліфікованих медичних працівників та засобів протидії захворюванню.

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