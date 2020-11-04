На Луганщині триває облаштування КПВВ «Золоте» і «Щастя»

У Луганській області тривають інтенсивні роботи з облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду «Золоте» і «Щастя».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє пресслужба штабу ООС.

«На КПВВ «Золоте» група розмінування ДСНС України провела очищення дорожнього коридору від вибухонебезпечних предметів. Окрім того, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста оглянули майданчик для розміщення модуля пункту надання першої медичної допомоги», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники одного з підприємств завершили роботи з укладання асфальтового шару на перехресті доріг Золоте - Катеринівка та Золоте - Первомайськ. Після цього розпочали висипку узбіччя щебенем основної траси на Первомайськ.

У районі КПВВ «Щастя» працівники Луганського облавтодору продовжують виконувати ремонтні роботи на автошляху Н-21 у напрямку Луганська.

Як повідомляв Укрінформ, на Луганщині 10 листопада планується відкрити КПВВ у Щасті та Золотому, у Щасті також почне роботу сервісний центр. За інформацією віцепрем‘єра - міністра з питань реінтеграції ТОТ Олексія Резнікова, такі сервісні центри згодом будуть на решті КПВВ.

Фото: ООС, Фейсбук