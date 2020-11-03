На Донбасі від початку доби - «тиша»

Від початку доби, 3 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається "тиша".

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"...вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби, 2 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет.

Читайте також: Окупанти провокували під Водяним та запустили безпілотник

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.