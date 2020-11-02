Окупанти здійснили вогневу провокацію під Водяним та запустили безпілотник

Упродовж минулої доби, 1 листопада, збройні формування РФ два рази порушили домовленості досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

Так, факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано у вечірній час у районі населеного пункту Водяне, де ворог застосував стрілецьку зброю.

«Постріли не становили загрози нашим військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника українські захисники зброю у відповідь не застосовували», - йдеться у повідомленні.

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Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Окрім того, неподалік Водяного задокументовано проліт БПЛА противника типу «Квадрокоптер» із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил ворожий безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше використання.

Від початку поточної доби, 2 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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«Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи», - пише штаб.

Фото: МОУ