Вірменія та Азербайджан закидають одне одному обстріли населених пунктів

Сторони нагірнокарабаського конфлікту 1 листопада знову звинуватили одна одну в обстрілах населених пунктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Чиновники самопроголошеної нагірнокарабаської республіки звинуватили Азерабайджан у тому, що його військові обстріляли міста Мартуні та Мартакерт з допомогою військової авіації та здійснили обстріл ракетами міста Шуші.

Міністерство оборони Азербайджану відкинуло звинувачення у обстрілах цивільних поселень та звинуватило вірменські збройні сили у обстрілі позицій азербайджанських військових на вірмено-азербайджанському кордоні.

У Баку також заявили, що вірменські збройні сили обстріляли населені пункти в регіонах Тертер та Агджабеді.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня почали воєнні дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій та в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін та численні жертви серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Фото: AA