Окупанти за добу тричі порушили «тишу», загинули двоє бійців
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресслужби штабу ООС.
Неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, внаслідок чого двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації українські підрозділи надали адекватну відповідь.
«Провокації ворога продовжились ближче до обіду – противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців Об’єднаних сил», - ідеться у повідомленні.
Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
«Українські захисники дотримуючись умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника», - наголошують у штабі ООС.