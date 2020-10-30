Єрмак розповів послам G7 про зрив окупантами «тиші» на Донбасі

Незаконні збройні формування на Донбасі провокують зрив режиму тиші, наголошує керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Про це він розповів під час зустрічі з послами країн G7, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

“Режим припинення вогню на сході України триває вже майже 100 днів, однак мають місце провокації з боку незаконних збройних формувань з метою його зриву. Вчора під час таких ворожих обстрілів, на жаль, двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення. Ситуацією на місці нині займається начальник Генерального штабу, а Україна ініціювала сьогодні термінове засідання робочої групи з безпеки Тристоронньої контактної групи”, - цитує Єрмака пресслужба.

Керівник ОПУ нагадав, що питання досягнення миру на Донбасі є пріоритетне для влади та особисто Глави держави.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні має відбутися позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією.

В ніч на 30 жовтня через обстріли окупаційних військзагинуло двоє та було поранено ще двоє українських військовослужбовців.

Фото: ОП