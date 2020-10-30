Стало відоме ім’я одного з бійців, загиблих на Донбасі

Один з загиблих на лінії розмежування військовослужбовців - сержант морської піхоти Михайло Старостін з Херсонщини.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила керівниця Центру допомоги учасникам АТО при ОДА Наталя Возаловська.

«На фронті від кулі російського снайпера загинув сержант морської піхоти Старостін Михайло Григорович, 14.06.1990 року народження», - написала вона.

Возаловська повідомила, що прощання з героєм відбудеться завтра, 31 жовтня 2020 року, о 12 год. в с. Новорайськ.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 29 жовтня, на лінії розмежування зафіксували п'ять порушень режиму тиші, два військовослужбовці поранені. Сьогодні обстрілів було вже два, два військовослужбовці загинули.