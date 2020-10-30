Стало відоме ім’я одного з бійців, загиблих на Донбасі

Стало відоме ім’я одного з бійців, загиблих на Донбасі

Укрінформ
Один з загиблих на лінії розмежування військовослужбовців - сержант морської піхоти Михайло Старостін з Херсонщини.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила керівниця Центру допомоги учасникам АТО при ОДА Наталя Возаловська.

«На фронті від кулі російського снайпера загинув сержант морської піхоти Старостін Михайло Григорович, 14.06.1990 року народження», - написала вона.

Читайте також: Збройні формування РФ спрямовано йдуть на зрив домовленостей - командувач ООС

Возаловська повідомила, що прощання з героєм відбудеться завтра, 31 жовтня 2020 року, о 12 год. в с. Новорайськ.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 29 жовтня, на лінії розмежування зафіксували п'ять порушень режиму тиші, два військовослужбовці поранені. Сьогодні обстрілів було вже два, два військовослужбовці загинули.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-