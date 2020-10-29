У Миколаєві достроково відновили бронекатер «Бердянськ», обстріляний військовими РФ

ДП "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", достроково завершило ремонт малого броньованого катеру "Бердянск" ВМС ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба концерну.

"Відновлений катер успішно пройшов ходові випробування та вже переданий замовнику із випередженням передбаченого договором графіка. Ми у повному обсязі виконуємо всі взяті на себе договірні зобов’язання, вже завершуємо ремонтні роботи середнього десантного корабля ВМС ЗСУ "Юрій Олефіренко". Завод працює, нарощує темпи виробництва та втілює ряд заходів для фінансового оздоровлення підприємства від боргів, які роками накопичувалися попереднім керівництвом заводу", – наголосив директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашніков.

Фото: Миколаїв - місто корабелів, Фейсбук

Як зазначається, під час ремонту, який розпочався у червні 2020 року, відновлено гвинто-стернову систему, донно-бортову арматуру, протектори, систему головного двигуна та інші вузли броньованого катера. Крім того, фахівці підприємства усунули пошкодження корпусу, які МБАК "Бердянськ" отримав два роки тому під час російської агресії у Керченській протоці.

У пресслужбі також нагадали, що у жовтні Миколаївський суднобудівний завод достроково відновив протидиверсійний катер ВМС ЗСУ "Гола Пристань" та успішно завершив виїзні докові роботи з ремонту МБАК "Лубни" у м. Маріуполь. Нещодавно, з метою фінансового оздоровлення, на підприємстві було введено процедуру розпорядження майном згідно з вимогами Кодексу України з процедур банкрутств.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли та захопили три кораблі Військово-Морських сил України: катер "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Українські моряки змогли повернутися до України у результаті обміну з Росією полоненими у вересні 2019 року.

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