Окупанти за добу чотири рази порушили «тишу», біля Авдіївки гатили з міномета

Упродовж минулої доби, 28 жовтня, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази порушили «тишу» на Донбасі, поранено українського військового.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«...у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де у вечірній час ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку.

Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує. Про зухвалі дії Російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Від початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.