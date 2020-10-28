Окупанти зі стрілецької зброї провокували сили ООС біля Водяного

Окупанти зі стрілецької зброї провокували сили ООС біля Водяного

Укрінформ
Станом на 17.00 28 жовтня російські окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі стрілецької зброї в районі Водяного. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил

"Від початку поточної доби, 28 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, неподалік Водяного зафіксовано кілька пострілів зі стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі майже 200 танків та САУ поза місцями зберігання

Як зазначається, провокативний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Крім того, в штабі ООС повідомили, що у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Спостерігачів ОБСЄ не пускають на окуповану частину Донбасу

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 27 жовтня, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази порушили "тишу".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-