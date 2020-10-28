Окупанти зі стрілецької зброї провокували сили ООС біля Водяного
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил
"Від початку поточної доби, 28 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, неподалік Водяного зафіксовано кілька пострілів зі стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, провокативний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Крім того, в штабі ООС повідомили, що у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 27 жовтня, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази порушили "тишу".