ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі майже 200 танків та САУ поза місцями зберігання

ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі майже 200 танків та САУ поза місцями зберігання

Укрінформ
СММ ОБСЄ виявила майже 200 одиниць озброєння, половину з якого становлять танки, розміщені за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 256/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 27 жовтня 2020 року.

"Місія також зафіксувала 193 одиниці озброєння, розміщені за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей — усі на полігонах", - йдеться у звіті.

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Серед виявленого озброєння – майже 100 танків, а також буксирувані та самохідна артилерія, зенітно-ракетні комплекси. Техніка була зафіксована 20, 25 та 26 жовтня.

Крім того, СММ зафіксувала 69 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення: 3 у підконтрольному урядові районі Донецької області та 66 одиниць – на тимчасово окупованій території Луганщини.

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