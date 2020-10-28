ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі майже 200 танків та САУ поза місцями зберігання

СММ ОБСЄ виявила майже 200 одиниць озброєння, половину з якого становлять танки, розміщені за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 256/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 27 жовтня 2020 року.

"Місія також зафіксувала 193 одиниці озброєння, розміщені за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей — усі на полігонах", - йдеться у звіті.

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Серед виявленого озброєння – майже 100 танків, а також буксирувані та самохідна артилерія, зенітно-ракетні комплекси. Техніка була зафіксована 20, 25 та 26 жовтня.

Крім того, СММ зафіксувала 69 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення: 3 у підконтрольному урядові районі Донецької області та 66 одиниць – на тимчасово окупованій території Луганщини.