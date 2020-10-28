Окупанти минулої доби чотири рази зривали «тишу» на Донбасі

Упродовж минулої доби, 27 жовтня, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази порушили "тишу" на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"...у районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а неподалік населеного пункту Піски – ручний протитанковий гранатомет. Окрім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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Від початку поточної доби, 28 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається "тиша". Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

На ворожі вогневі провокації українські військові зброю у відповідь не застосовували.