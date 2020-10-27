Окупанти відкривали вогонь з гранатомета біля Водяного
Укрінформ
Російські окупаційні війська 27 жовтня відкривали неприцільний вогонь з гранатомета поблизу Водяного, втрат у лавах українських військовослужбовців немає.
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.
“Станом на 12 годину поточної доби російсько-окупаційні війська один раз відкривали неприцільний вогонь на Донецькому напрямку. Близько 11 години противник застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного. Бойових втрат серед наших підрозділів немає”, - повідомив речник.
За словами Шаравари, українські підрозділи у відповідь на ворожі провокації вогонь не відкривали.
Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 26 жовтня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано три порушення «тиші» з боку збройних формувань РФ.