Окупанти відкривали вогонь з гранатомета біля Водяного

Російські окупаційні війська 27 жовтня відкривали неприцільний вогонь з гранатомета поблизу Водяного, втрат у лавах українських військовослужбовців немає.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

“Станом на 12 годину поточної доби російсько-окупаційні війська один раз відкривали неприцільний вогонь на Донецькому напрямку. Близько 11 години противник застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного. Бойових втрат серед наших підрозділів немає”, - повідомив речник.

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За словами Шаравари, українські підрозділи у відповідь на ворожі провокації вогонь не відкривали.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 26 жовтня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано три порушення «тиші» з боку збройних формувань РФ.