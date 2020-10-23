Російські окупанти відкривали вогонь біля Шумів

Російські окупаційні війська від початку доби 23 жовтня один раз відкривали вогонь поблизу Шумів, що на Луганщині. Втрат серед українських захисників наразі немає.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Станом на 12 годину поточної доби, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку. Так, близько 11 години, противник застосував стрілецьку зброю неподалік Шумів. Бойових втрат серед наших підрозділів немає», - повідомив речник.

За його словами, на ворожу провокацію українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська минулої доби, 22 жовтня, п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат та поранених серед українських захисників немає.