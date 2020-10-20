Прокуратура відкрила провадження щодо примусової «мобілізації» в ОРЛО

Луганська обласна прокуратура відкрила провадження за фактом примусової мобілізації до незаконних військових формувань "ЛНР".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом примусового залучення окупаційною адміністрацією РФ громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території, до участі в незаконних збройних формуваннях "ЛНР". До ЄРДР внесено відомості за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, окупаційна адміністрація РФ із залученням представників незаконних збройних формувань, примушує місцевих мешканців ставати на "військовий облік", приймати присягу на вірність "ЛНР" та отримувати зброю під час військово-польових зборів. Водночас невиконання вимог отримання "мобілізаційного припису" є приводом для відмови у працевлаштуванні, звільнення з роботи, припинення соціальних виплат, виключення із навчальних закладів тощо.

"Такі дії проти цивільного населення прямо заборонені ст. 51 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни та порушенням Римського статуту", - наголосили в ОГП.