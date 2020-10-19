Окупанти відкривали вогонь із гранатометів біля Луганського

Російські окупаційні війська станом на 17.30 19 жовтня двічі порушили режим «тиші»: поблизу Луганського відкрили вогонь з гранатометів, а біля Авдіївки використали БПЛА.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбук.

«Від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два факти порушення досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ… Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається, вранці противник порушив режим припинення вогню, застосувавши ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу населеного пункту Луганське. Окрім того, поблизу Авдіївки виявлено проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Безпілотник противника було подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше використання.

У штабі ООС відзначили, що ворожі провокації не становили загрози, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляв Укрінформ, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня було досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня. Від початку запровадження режиму тиші і до середини жовтня СММ зафіксувала загалом 1 620 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 398 вибухів, 17 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 7 спалахів дульного полум’я, 21 освітлювальну ракету, а також 1 177 черг та пострілів).

Фото: МОУ