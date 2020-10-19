Окупанти за добу двічі зривали «тишу» з гранатометів поблизу Авдіївки

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі минулої доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Обидва факти (порушення режиму припинення вогню - ред.) задокументовано на ділянці у районі Авдіївки, де в обідній час ворог вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері застосував автоматичний станковий гранатомет", - йдеться у зведенні за добу.

Як зазначили у штабі, постріли не становили загрози українським військовослужбовцям, тому вони увідповідь зброю не застосовували. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

У штабі поінформували, що від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.