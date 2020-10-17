Окупанти тричі порушили «тишу», доба минула без втрат

Минулої доби, 16 жовтня, у смугах відповідальності українських підрозділів збройні формування РФ тричі порушили домовленості, що набули чинності 27 липня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

Російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці в обідній час противник вів вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

Окрім того, у районі Мар’їнки окупанти застосовували автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 17 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками», - наголошують у штабі ООС.