На Донбасі - шість порушень «тиші», біля Авдіївки й Новотошківського стріляли двічі

Російські окупаційні війська з опівночі шість разів порушили домовленості про режим припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

За даними штабу, у нічний час доби поблизу Причепилівки окупанти порушили режим припинення вогню, застосувавши автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, двічі бойовики відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Як зазначається, бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає. Об’єднані сили вогонь у відповідь не відкривали.

Ще одне порушення, зазначають у пресслужбі, задокументовано на Приазов’ї - в районі Пищевика зафіксовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил здійснили радіопридушення каналів управління та навігації безпілотника, що унеможливило подальше його використання.

Фото: ООС