Окупанти з початку доби п'ять разів порушили «тишу» на Донбасі

Станом на 7.30 15 жовтня 2020 року ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, попри тричі порушений режим тиші з боку окупантів минулої доби та п'ять провокацій уже сьогодні.

Про це повідомляє пресцентр ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, упродовж минулої доби, 14 жовтня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушували режим тиші. Так, ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки та Новотошківського - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає, зазначили у штабі.