Окупанти обстріляли українські позиції біля Водяного

Від початку доби у районах відповідальності українських бригад на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

«Так, поблизу Водяного противник застосував стрілецьку зброю. Постріли були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Підкреслюється, що українські захисники дотримуються умов режиму припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної ситуації.

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Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 13 жовтня, в зоні ООС зафіксовано 6 порушень перемир’я російськими окупантами.