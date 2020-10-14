Окупанти обстріляли українські позиції біля Водяного
Укрінформ
Від початку доби у районах відповідальності українських бригад на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.
«Так, поблизу Водяного противник застосував стрілецьку зброю. Постріли були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали», - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.
Підкреслюється, що українські захисники дотримуються умов режиму припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної ситуації.
Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 13 жовтня, в зоні ООС зафіксовано 6 порушень перемир’я російськими окупантами.