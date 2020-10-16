За добу в українській армії виявили 85 випадків COVID-19, один хворий помер

Станом на ранок 16 жовтня, у ЗСУ зареєстровано 944 хворих на коронавірус, а за попередню добу - виявлено 85 нових випадків, один хворий помер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

«Станом на 10.00 16 жовтня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 944 особи. Всього за час пандемії одужало 3126 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 457 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби, – 54 особи. За минулу добу зареєстровано 85 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 12-й летальний випадок від коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 15 жовтня 2020 помер працівник ЗСУ з Львівської області, у якого 13 жовтня з’явилася задишка та сухий кашель. Цього ж дня він звернувся за медичною допомогою та був госпіталізований до відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Новояворівської ЦРЛ із попереднім діагнозом «негоспітальна двобічна нижньодольова пневмонія». Позитивний результат ПЛР-тесту - від 14.10.2020.

Як повідомили в пресслужбі, попри надану медичну допомогу, ознаки дихальної недостатності у хворого наростали, 15 жовтня стан здоров’я пацієнта значно погіршився, а інтенсивна терапія, на жаль, не дала позитивного результату.

За даними пресслужби, у закладах охорони здоров’я наразі перебуває 14 працівників ЗСУ, вдома під наглядом медичної служби - 71 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992. За уточненими даними, упродовж доби зафіксували 106 нових летальних випадків. Одужали 2269 хворих.