Президент присвоїв почесні найменування бойовим частинам ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня захисника України присвоїв почесні найменування бойовим військовим частинам Нацгвардії та Держприкордонслужби за бойові заслуги, мужність, високий професіоналізм та з огляду на зразкове виконання поставлених завдань особовим складом.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Стрічки до бойових прапорів глава держави вручив командирам 40-го полку Національної гвардії, що отримала почесне найменування «імені Данила Нечая»; 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка отримала почесне найменування «імені полковника Петра Болбочана»; 9-го прикордонного загону Держприкордонслужби, який отримав почесне найменування «імені Січових стрільців»", - йдеться у повідомленні.

Також Президент України нагородив державними нагородами працівників системи МВС з нагоди Дня захисника України.

Ордени та медалі отримали поліцейські, прикордонники, рятувальники та нацгвардійці.

Крім того, як повідомляється на сайті Міноборони стрічку з почесним найменуванням вручено і одній військовій частині Збройних сил України.

«З рук Верховного головнокомандувача стрічку з почесним найменуванням, що присвоєне бригаді з нагоди Дня захисника України, отримав командир окремої 43-ї окремої артилерійської бригади полковник Олег Шевчук. Відтепер ця бригада артилерії іменується бригадою імені гетьмана Тараса Трясила», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, щороку 14 жовтня відзначається День захисника України. Його святкують у день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно з Днем українського козацтва і Днем УПА.