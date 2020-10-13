Окупанти забирають у «резервісти» всіх чоловіків до 35 років – розвідка

На полігонах 1-го та 2-го армійських корпусів російських окупаційних військ на Донбасі розпочато проведення зборів «резервістів».

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

«Командування російсько-окупаційних військ посилює вимоги до бойової підготовки т.зв. «військовозобов’язаного населення» тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. З цього тижня на полігонах 1-го та 2-го армійських корпусів окупантами розпочато проведення зборів, до яких передбачається залучити максимальну кількість «резервістів»», - наголосив речник.

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За його словами, російські окупаційні адміністрації поінформували керівників «державних» установ і підприємств вимогу про заборону працевлаштування чоловіків віком до 35 років без проходження цих двотижневих зборів.

Фото: technosotnya.com