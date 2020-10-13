Окупанти із гранатометів відкривали вогонь біля Зайцевого та Веселого

Російські окупаційні війська від початку доби 13 жовтня двічі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Зайцеве та Веселе.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Від початку поточної доби станом на 12.00, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші двічі. Після опівночі на Луганському напрямку противник зробив три постріли із ручного протитанкового гранатомета в районі населеного Зайцеве, а о 10.10, зі сторони с. Веселе зафіксовано застосування окупантами автоматичного гранатомету», - повідомив речник.

За словами Мотузяника, бойових втрат внаслідок цих обстрілів немає. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 12 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Фото: Анна Чапала