Окупанти із гранатометів відкривали вогонь біля Зайцевого та Веселого
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
«Від початку поточної доби станом на 12.00, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші двічі. Після опівночі на Луганському напрямку противник зробив три постріли із ручного протитанкового гранатомета в районі населеного Зайцеве, а о 10.10, зі сторони с. Веселе зафіксовано застосування окупантами автоматичного гранатомету», - повідомив речник.
За словами Мотузяника, бойових втрат внаслідок цих обстрілів немає. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 12 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Фото: Анна Чапала