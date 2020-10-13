Окупанти за добу сім разів зривали «тишу» на Донбасі, втрат немає

Окупанти за добу сім разів зривали «тишу» на Донбасі, втрат немає

Укрінформ
12 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Про це повідомляє пресцентр ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Так, з початком доби, а згодом і у вечірній час з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік населеного пункту Майорськ – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі – поблизу населеного пункту Камишуваха», - йдеться у повідомленні.

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Також, як зазначається, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані у районі Оріхового.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська режим припинення вогню порушили 1 раз. Поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовано три поодиноких постріли з ручного протитанкового гранатомета.

Як інформують у штабі, на вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника.

Фото: МОУ

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