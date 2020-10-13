Окупанти за добу сім разів зривали «тишу» на Донбасі, втрат немає
Про це повідомляє пресцентр ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Так, з початком доби, а згодом і у вечірній час з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік населеного пункту Майорськ – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі – поблизу населеного пункту Камишуваха», - йдеться у повідомленні.
Також, як зазначається, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані у районі Оріхового.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
Від початку поточної доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська режим припинення вогню порушили 1 раз. Поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовано три поодиноких постріли з ручного протитанкового гранатомета.
Як інформують у штабі, на вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника.
Фото: МОУ