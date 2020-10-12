Окупанти відкрили вогонь із гранатометів біля Авдіївки

Російські окупаційні війська станом на 17.00 12 жовтня один раз порушили режим припинення вогню поблизу Авдіївки. Втрат і поранених серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 12 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі населеного пункту Авдіївка», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військових, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Крім того, в пресслужбі поінформували, що у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 5,5 га території та передали на знищення 71 вибухонебезпечний предмет.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 11 жовтня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Фото: Міноборони